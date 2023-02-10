Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda 208 üniversite seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda 208 üniversite seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, YÖK’ün koordinasyonunda 208 üniversite seferber oldu. Bu çerçevede deprem bölgesinde öncelikle göçük altındaki öğrenci ve üniversite personelinin tespit edilerek kurtarılması ve arama kurtarma çalışmalarını organize etmek amacıyla tüm rektörlerinin katılımıyla deprem koordinasyon iletişim ağı oluşturuldu. Rektörlükler, deprem koordinasyon iletişim ağı aracılığıyla deprem bölgesindeki öğrenci ve personel durumunu, depremzedelere yönelik yardım kampanyalarını, sağlık hizmetlerini, ihtiyaç duyulan malzemeleri ve personel yönlendirmelerine ilişkin bilgileri anlık paylaşarak yardımların yerlerine ulaşmalarını sağlıyor. Türkiye’deki 208 üniversitenin tamamı depremzedelere yardım amacıyla seferber oldu. Her ilde en az bir üniversite olması hızla örgütlenme ve koordinasyonun sağlanmasında, yardımların ivedilikle yerine ulaştırılmasında önemli rol oynadı. Ayrıca her bir üniversite yerleşkesi depremzedelerin güvenle sığındıkları evleri haline geldi.

Bölgedeki ve çevre illerdeki toplam 44 üniversitenin güvenli mekanlarında depremzedelere barınma, yemek ve sağlık hizmeti sunuluyor. Üniversiteler iş makinaları ve ekipman desteğiyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İlgili öğrenci kulüpleri ve alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan ekipler tarafından göçük altından yüzlerce hayat kurtarıldı. Depremin ardından bölgeye giden tıp fakültelerinin sağlık personeli hem hastanelerde hem de sahada depremzedelere hizmet veriyor. Bölgeden sevk edilen durumu ağır yaralıların ameliyatları ve gerekli tedavileri, koordinasyon sağlanarak diğer illerdeki üniversite hastanelerinde yapılıyor.

Yaralı depremzedelere bölge dışındaki üniversite hastanelerinden getirilen mobil ultrason cihazlarıyla da hizmet sunuluyor. Çekilen filmler online sistemle merkezdeki hastanelere gönderilerek anında değerlendirilip hızla müdahale edilmesi sağlanıyor.

Hekim, psikolog, hemşire, acil tıp teknikeri gibi sağlık personelinin yanı sıra üniversitelerin gastronomi bölümlerinden öğrenciler ekmek ve yemek hazırlanmasına destek sağlıyor. Bölgedeki her bir üniversitenin yemekhanesinde 50 bin öğünlük yemek servisi kapasitesine ulaşıldı. Üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturdukları yazılımlarla yardıma ihtiyaç duyanlara, yardım yapanlara ve yardımda bulunmak isteyenlere rehber oluyor. İnşaat mühendisliği bölümü öğretim üyeleri kamu kurumları ile diğer binalarda hasar tespiti yapmak üzere deprem bölgesinde görev alıyor.

Üniversitelerde oluşturulan yardım toplama merkezlerinde on binlerce üniversite personeli ve öğrenci vatandaşlardan gelen yardım malzemelerini tasnifleyip paketleyerek bölgeye ulaştıracak kamyonlara ve tırlara yüklüyor. Üniversitelerde kurulan kan bağışı noktalarında personel ve öğrenciler kan bağışı yapıyor. Üniversiteler deprem bölgesinde ailesini kaybetmiş çocuklara rehabilitasyon hizmeti vererek, ilgili kurumlara yönlendiriyor.

Diğer illerdeki konservatuvar ve güzel sanatlar fakülteleri de deprem bölgesinden getirilen gençler ve çocuklara müzikle terapi desteği sağlıyor.

Depremden etkilenen işitme engellilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak ayrıca işaret dili programları bulunan üniversitelerin öğretim görevlileri seferber oldu. Öğretim görevlileri, bu bölgelerde zor durumdaki işitme engellilere yardım ve tercümanlık amacıyla deprem bölgesinde bulunuyor.

Üniversiteler bölgedeki farklı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine rehberlik amacıyla dil bilen personelini de bölgeye gönderdi.

Yükseköğretim Kurulundan 9 Şubat’ta yapılan açıklamayla üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendi.

Yurtdışındaki üniversitelerde öğrenimlerini sürdüren Türk öğrenciler, kampanyalar organize ederek toplanan yardımları Türkiye’ye ulaştırıyor.

Türkiye’deki uluslararası öğrenciler tüm yardım faaliyetleri ve kurtarma çalışmalarında aktif yer alıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, depremzedelere yönelik çalışmaları ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerini yerinde takip etmek, ihtiyaçların giderilmesi için yönlendirmeler yapmak üzere bölgedeki üniversitelerde incelemelerde bulunuyor. Hatay ve Gaziantep’teki üniversitelerde çalışmalarını tamamlayan Özvar Adıyaman’a geçti. Özvar, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelere de gidecek.