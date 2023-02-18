AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki; Kahramanmaraş kriz merkezine moral ziyaretinde bulundu. Özhaseki burada yaptığı açıklamada; "İlk saatlerde bir karışıklık oldu, olur. Ama şimdi her tarafa vaziyet olundu. Elhamdülillah, hep birlikte altından kalkıyoruz. Böyle bir dayanışma da dünyanın hiçbir yerinde olmaz" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki; Kahramanmaraş kriz merkezine moral ziyaretinde bulundu. Özhaseki burada yaptığı açıklamada; "İlk saatlerde bir karışıklık oldu, olur. Ama şimdi her tarafa vaziyet olundu. Elhamdülillah, hep birlikte altından kalkıyoruz. Böyle bir dayanışma da dünyanın hiçbir yerinde olmaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kriz masasına ziyaret etti. Burada Koordinatör Vali Gökmen Çiçek ve yetkililerle görüşen Özhaseki yaptığı açıklamada; "Milletimizle, devletimizle herkes iftihar etsin. Dünyanın hiçbir devleti böyle bir afetin altından kalkamaz. İlk saatlerde bir karışıklık oldu, olur. Ama şimdi her tarafa vaziyet olundu. Elhamdülillah, hep birlikte altından kalkıyoruz. Böyle bir dayanışma da dünyanın hiçbir yerinde olmaz. O yüzden böyle bir milletin ferdi olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz" dedi.

Özhaseki; görevlilere başarılar dileyerek kriz masasından ayrıldı.