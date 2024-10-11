Kahramanmaraş’ta artan kadın cinayetlerine karşı vatandaşlar seslerini yükseltti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Şehrin farklı noktalarında yapılan eylemlerle, kadına yönelik şiddetin son bulması talep edildi. Dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen eylemde, vatandaşlar ellerinde pankartlarla toplanarak basın açıklaması yaptı.

Yapılan basın açıklamasında grup sözcüsü ve organizatör Zehra Bolat, yaptığı konuşmada kadın cinayetlerinin bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bizler bugün burada, kadınların hayatlarına sahip çıkmak için toplandık. Her gün bir kadının daha öldürülmesini kabullenemeyiz. Adaletin eksiksiz sağlanmasını, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Kadına yönelik şiddet son bulana kadar sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.”

Organizatör Zehra Bolat, kadına yönelik şiddete karşı toplumun her kesiminin bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, yetkililere bu konuda daha etkili adımlar atma çağrısında bulundu.

Kalabalık grup basın açıklaması sonrası kısa bir yürüyüşün ardından dağıldı.