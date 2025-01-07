Kahramanmaraş’ta itfaiye erleri geçen yıl toplam 11 bin 509 olayda görev aldı, 7 bin 594 yangına müdahale etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre 2024’te toplam 11 bin 509 olayda itfaiye ekipleri görev aldı. Bu olayların büyük kısmını yangınlar oluşturdu ve ekipler yıl boyunca 7 bin 594 yangına müdahale etti. Ayrıca, 656 trafik kazasında kurtarma çalışmaları yürütülürken, 65 su baskını ve 15 boğulma vakasına da müdahale edildi. Eğitim çalışmalarına da ağırlık veren Kahramanmaraş itfaiyesi, yıl içerisinde 29 bin 201 kişiye yangın güvenliği ve ilk müdahale eğitimi verdi. Bunun yanı sıra, 540 denetim gerçekleştirilerek güvenlik önlemleri kontrol edildi. İtfaiye teşkilatının büyüklüğü ve kapasitesine ilişkin veriler de dikkat çekiyor. Şehir genelinde 23 şube ile hizmet veren Kahramanmaraş itfaiyesi, 346 personel ve 64 araçlık güçlü bir ekipmana sahip. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yayımladığı mesajda itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, “Kahramanmaraş itfaiyesi, 7/24 görev başında. Bu başarılı tablo, vatandaşlarımızın güvenliğini önceleyen bir çalışma azminin sonucu” dedi.