Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ilıca’nın uzun yıllardır süregelen sorunlarından derenin ilaçlanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgeye ulaşım için oluşturulan yeni güzergâhta çalışmaların tamamlanmasıyla mevcut derede geniş çaplı ilaçlama çalışması gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bölgenin önde gelen sağlık turizm tesislerinden Ilıca’nın uzun yıllardır süregelen önemli bir sorununa daha ket vuruyor. Mahallede bulunan ve zararlı haşerelerin üreme alanı haline gelen derede gerçekleştirilecek detaylı ilaçlama çalışmaları öncesi bölgeye ulaşım sağlayan yeni bir arter açılıyor. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yeni arterde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığınca mahalledeki derede geniş çaplı ilaçlama çalışmalarına başlanacak.

Derede gerçekleştirilecek ilaçlama uygulamalarıyla, bölgede zararlı haşere popülasyonunun azaltılarak Ilıca’nın sağlık turizm açısından cazibesini koruması ve geliştirmesi hedefleniyor. Ayrıca çevre temizliği sağlanacak, halk sağlığı güvence altına alınacak ve dere güzergahında doğal yaşam desteklenerek ekolojik denge korunacak. Haşere yoğunluğunun azaltılmasıyla Ilıca halkı ve ziyaretçiler için daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması ve sağlık turizminin gelişimi desteklenerek Ilıca’nın ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor.

Ilıca’nın en önemli sorunlarından bir tanesinin daha Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulacağını belirten Mahalle Muhtarı Cuma Karalar, “Mahallemizde bulunan dereden dolayı haşerelerin sayısı son zamanlarda çok artmıştı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından burada ilaçlama çalışması gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak yol olmadığı için buraya ulaşım sağlanamıyordu. Şimdi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından dere ulaşım sağlayacak yeni bir yol oluşturuluyor. Yolun açılmasının ardından derede geniş çaplı bir ilaçlama gerçekleştirilecek. Mahallemiz için son derece gerekli ve elzem bir çalışmaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.