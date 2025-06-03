Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı alanların başında gelen canlı hayvan borsasında vatandaşlara daha hijyenik ve düzenli bir ortam sunmak için çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan borsasında vatandaşlara daha hijyenik ve düzenli bir ortam sunmak amacıyla çalışma yaptı. Kurbanlık alışverişi için her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği borsada bu yıl da yoğunluk artarken belediyenin, alandaki hizmet kalitesini artırmak için tüm birimleriyle sahada aktif rol aldığı aktarıldı. 18 büyükbaş ve 38 küçükbaş hayvan satış noktasının bulunduğu alanda, hem satıcıların hem de alıcıların konforlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için kapsamlı önlemlerinde hayata geçirildiği ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığımız koordinesinde yürütülen temizlik ve ilaçlama faaliyetleri, alanın hijyenik şartlara uygun hale getirilmesi için büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Ekipler, hem çevresel sağlığı korumak hem de kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla belirli periyotlarla ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda günlük temizlik işlemleriyle hayvan pazarının daha temiz ve kullanışlı bir hale getirilmesi hedefleniyor.Yalnızca bayram öncesinde değil, bayram süresince de canlı hayvan borsamızda ekipler görev başında olacak"denildi.