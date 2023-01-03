Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş’ın 2022 yılına ait ihracat rakamlarını açıkladı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş’ın 2022 yılına ait ihracat rakamlarını açıkladı.

KMTSO binasında basın mensupları ile bir araya gelen Buluntu, Kahramanmaraş’ın ihracat rakamlarında önceki yıla göre yüzde 5 oranında artış meydana geldiğini söyledi. Buluntu “Kahramanmaraş’ın 2022 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 1 milyar 464 milyon dolar oldu” dedi.

Sektörlere göre Tekstil ve Hammaddeleri 868,9 milyon dolarla 2022 yılının ihracat birincisi olduğunu kaydeden Buluntu, kentin 2022 yılında en çok ihracat gerçekleştirdiği 5 ülkenin İtalya, Almanya, Mısır, Fas ve Portekiz olduğunu aktarırken, Kahramanmaraş’ın önceki yıla oranla seviye kaydettiğini belirtti.

Türkiye İhracat Şampiyonu Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri

Sektörler özelinde kimyevi maddeler ve mamullerinin 33,5 milyar dolarla 2022’nin ihracat şampiyonu olduğuna değinen Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ihracatı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artışla 23 milyar dolar oldu. Kahramanmaraş ihracatı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 114 milyon dolar oldu. Türkiye genelinde sektörler özelinde kimyevi maddeler ve mamulleri 33,5 milyar dolarla 2022’nin ihracat şampiyonu oldu. Otomotiv endüstrisi 31 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon ise 21,2 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Kahramanmaraş’ta sektörlere göre Tekstil ve Hammaddeleri 868,9 milyon dolarla 2022 yılının ihracat birincisi olurken demir ve demir dışı metaller 217 milyon dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 126 milyon dolarla üçüncü, kağıt ürünleri 117 milyon dolarla dördüncü, çimento ise 29 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı. Kahramanmaraş’ın 2022 yılında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke İtalya, Almanya, Mısır, Fas ve Portekiz oldu."

"İhracatta hedef 3 milyar dolar seviyesine çıkmak

"İllere göre ihracat rakamlarında ise 1 milyar 464 milyon dolarla Kahramanmaraş 17. sırada yer aldı" diyen Buluntu, "Kahramanmaraş’ın ihracat vizyonuna gelince, 2023-2026 yılları arasında bir vizyon belirledik. Birinci hedefimiz ihracatı artırmak. Hedefimiz bu vizyon içerisinde ihracatı 3 milyar dolara çıkarmak. Ayrıca katma değerli ürünler yaparak ihracat birim değerini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Başka bir hedefimiz ise ihracat yaptığımız ülke mesafesini 2 bin 700 km’den 3 bin 200 kilometreye çıkarmak. Ana hedeflerimiz bu şekilde. İhracat rakamlarımızın Kahramanmaraş’ımıza ve Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum.

Kahramanmaraş’ta sektörlerimizi çeşitlendirmemiz lazım. Eğer sektörlerimizi çeşitlendirebilirsek, inşallah ihracat rakamlarımız hedeflediğimiz rakamların çok daha üstüne çıkacaktır. Şu anda hedef pazar araştırmalarımız yapılıyor. Odamız bundan sonraki süreçte tüm iş dünyasının hizmetine çok daha aktif ve profesyonel hizmet verecek. Bu imkânlardan biz tüm iş dünyasını faydalanmaya çağırıyoruz. Biz ve ekiplerimiz buradayız. Hedeflerimizi yakalamamız için hep birlikte çalışmamız lazım” dedi.