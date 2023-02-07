Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Dr. Kızılkaya, “Bilecik’ten deprem bölgesindeki illere gidecek olan görevli personellerimiz ve araçlarımız yola çıktı. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim” dedi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Merkezinde (AFAD) Kahramanmaraş depremine dair durum değerlendirmesi yapıldı.

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