Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde Giresun’un Alucra ilçesinde ağır hasar gören caminin minaresinin kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrasında yapılan çalışmalarda Alucra İlçesi Kemallı mahallesinde 1896 yılında inşa edilen koruma altındaki tarihi caminin hasar gördüğü tespit edilerek yıkımına karar verildi.

Caminin minaresi çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından Alucra Belediyesi ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Minarenin yıkım anı ise cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Belediye ekiplerince minare yıkımını yerinde takip eden Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, caminin tarihi ancak minarenin yaklaşık 50 yıllık olduğunu ifade ederek en yakın zamanda yıkılan minarenin daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde yapılacağını söyledi.