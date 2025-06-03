Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla şehir genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, marketler ve perakende satış noktaları detaylı bir şekilde mercek altına alındı. Şehrin dört bir yanında sürdürülen denetimlerde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de yer aldı. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin raf ömrü, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerinin mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Ayrıca işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da kontrol edilerek yasal yükümlülüklere uyup uymadıkları denetlendi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bayram süresince ve sonrasında da denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda hem hijyen hem de fiyatlandırma konusunda standartlara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Denetimlerimiz, Kurban Bayramı süresince artarak devam edecektir"denildi.