Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden zararlılarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekleyerek Onikişubat ve Dulkadiroğlu muhtarlarının katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden zararlılarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekleyerek önemli bir seminer düzenledi. Yaz - kış demeden sürdürülen saha çalışmalarını desteklemek ve yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen seminer, Onikişubat ve Dulkadiroğlu mahalle muhtarlarının yoğun katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Seminerde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ve Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Zekeriya Yurdabakan, belediyenin zararlılarla mücadele çalışmalarına dair muhtarlara kapsamlı bilgiler sundu. Ayrıca, KSÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özlem Güven, vektörlerin biyolojisi, zararlılarla mücadelede etkili yöntemler ve bu çalışmaların halk sağlığı üzerindeki önemi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Zararlılarla mücadeleye ilişkin kullanılan yöntemler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamalar ve çevre dostu mücadele tekniklerinin ele alındığı seminerde, özellikle sivrisinek ve kemirgen gibi halk sağlığını tehdit eden unsurların kontrol altına alınmasının önemi vurgulandı. Muhtarlar, mahallelerinde yürütülen çalışmalar hakkında sorular sorarak bireysel önerilerini paylaştı.

Muhtarlar, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesine bu tür bilgilendirici etkinlikler düzenlediği için teşekkür etti. Muhtarlar, bu çalışmalar sayesinde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesinin arttığını ve bu tür etkinliklerin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Seminerde dile getirilen görüşler, zararlılarla mücadelenin sadece Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin değil, tüm toplumun katılımıyla daha etkili hale gelebileceği mesajını verdi. Çevreye duyarlı ve bilinçli bir toplum oluşturma hedefiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, bölge halkı için sürdürülebilir ve güvenli yaşam alanları sağlama yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.