Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 30 ekip ilçelerde gece mesaisine devam ederken şehir merkezinde de acil durumlara karşı nöbete geçildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, özellikle şehir merkezinin yüksek kesimlerinde ve ilçelerde kar küreme, tuzlama ve yol açma faaliyetlerine devam ediyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli fırtınanın da etkili olması, ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamda zorluklara neden olma riskini artırıyor. Bu durumun önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyet yaşamalarını engellemek adına, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece gündüz sahada görev yapıyor. Şehir merkezinin çeşitli noktalarında konuşlanan ekipler, acil müdahale gerektiren durumlara anında cevap verebilmek için hazır bekliyor.