Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayında Dermankart’lı 6 bin 948 vatandaşa toplamda 16 Milyon 635 Bin 500 TL nakdi destek sağladı. Başkan Görgel, “Hemşerilerimizin mutluluğu ve refahı bizim önceliğimiz. Desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışıyla şehirdeki sosyal yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, Aralık ayında Dermankart’lı 6 bin 948 vatandaşa toplamda 16 Milyon 635 Bin 500 TL nakdi destek sağlandı. Sağlanan bu destek, kış aylarında özellikle temel ihtiyaçların karşılanması noktasında önemli bir kolaylık sunuyor. Gıda, giysi, yakacak ve diğer zorunlu harcamaları karşılayabilmeleri için vatandaşlara şeffaf ve adil bir sistemle yardım ulaştıran Dermankart uygulaması, sosyal belediyeciliğin örnek projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

“Şehrimizin Her Bir Köşesine Yardımlarımızı Ulaştırıyoruz”

İhtiyaç sahiplerinin daima gözetildiğini ve bu noktada desteklerin artarak sürdüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardım faaliyetlerimizde insan odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Dermankart uygulamamız aracılığıyla Aralık ayında şehrimizdeki 6 bin 948 hemşerimize toplamda 16 Milyon 635 Bin 500 TL tutarında nakdi destek sağladık. Bu destekle, özellikle kış aylarında yaşanan zorlukları bir nebze olsun hafifletmek ve temel ihtiyaçları karşılamalarına destek olmak istedik. Şeffaf, adil ve etkin bir yardım mekanizması oluşturarak sosyal yardım politikalarımızı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Hemşerilerimizin mutluluğu ve refahı bizim önceliğimiz. Desteklerimiz artarak devam edecek” ifadelerine yer verdi. Başkan Görgel, sosyal yardım faaliyetlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü ve şehrin her köşesine yardımların ulaştırılması için titizlikle çalışıldığını da sözlerine ekledi.