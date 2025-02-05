Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Belediye ana hizmet binasına kurulan dev led ekranlarda, ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17 sürekli olarak gösterilirken, aynı zamanda depremde yaşamını yitiren 12 bin 789 vatandaşın ismi ekranda yer aldı.

Şehrin hafızasında derin izler bırakan felaketin unutulmaması ve depremde hayatını kaybedenlerin hatırasının yaşatılması amacıyla hayata geçirilen bu çalışma, vatandaşlar tarafından duygu dolu anlarla karşılandı. Kimi vatandaşlar ekranlarda yakınlarının isimlerini görünce gözyaşlarını tutamazken, birçok kişi de bu anlamlı projeden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise bu çalışmanın, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara duyulan vefanın bir göstergesi olduğunu belirterek, şehrin yeniden inşası sürecinde de benzer duyarlılıkla hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.