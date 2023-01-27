Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Arif Şen’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Başkan Hayrettin Güngör mesajında, “Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekilimiz Arif Şen ağabeyimizi kaybettik. Arif Şen ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil diliyorum. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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