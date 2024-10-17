Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Özel Spor Otizm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini misafir etti. Üniformalarını giyerek İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret eden minik itfaiyeciler, mesleğe dair bilgiler edindi.

Her türlü acil müdahale gerektiren durumda vatandaşların yanında olan, profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Özel Spor Otizm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini misafir etti. Ziyaret sırasında miniklere yangın söndürme, kurtarma ve acil müdahale gibi görevlerin nasıl yerine getirildiği anlatıldı. Ayrıca itfaiyecilerin yangın, deprem ve trafik kazaları gibi farklı türdeki olaylara nasıl hazırlandıkları ve bu tür durumlarda hangi araç ve ekipmanları kullandıkları detaylı bir şekilde gösterildi. Özellikle yangın söndürme hortumları, kurtarma ekipmanları ve yangın söndürme araçları gibi donanımlar, minik misafirlere yakından tanıtıldı. Ziyaret sonunda minik itfaiyecilere bir sürpriz yapılarak, oyuncak itfaiye araçları hediye edildi. Bu anlamlı hediye çocukları mutlu etti. Özel ihtiyaçlı çocukların hayatında unutulmaz bir anı bırakmayı amaçlayan etkinlik, toplumda farkındalık oluşturmanın ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmenin güzel bir örneği oldu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerin çocukların hem eğitimine katkı sağladığı hem de toplumla daha yakın ilişkiler kurmalarına yardımcı olduğu vurgulandı.