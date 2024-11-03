Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın Bulgurkaya, Altınyayla-Akgümüş grup yolu ile Alameşe Mahallesi’nde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Yerleşim yerlerinin ulaşım standardını iyileştirmek için şehir merkezinin yanı sıra ilçe ve kırsal mahallelerde de yol yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha ulaşılabilir Andırın kırsalı için de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce, Bulgurkaya Mahallesi’ndeki mezarlığa ulaşım sağlayan arterde gerçekleştirilen kilit parke ve bordür imalatları tamamlandı. Özellikle yağışların ardından ulaşımda sorun teşkil eden mezarlık yolunun standardı bin metrekare kilit parke imalatıyla iyileştirildi.

Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği diğer bir adres ise Altınyayla - Akgümüş Grup Yolu oldu. Bölgedeki birçok mahallenin ulaşımda aktif olarak kullandığı ve darlığı sebebiyle ulaşımda sorun teşkil eden arterde genişletme çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. Alameşe Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arterde de deforme olan kısımlar tamir edilerek yerleşim yerinin ulaşımı iyileştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla Andırın kırsalında yerleşim yerlerinin ulaşımı iyileştirilerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunulurken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.