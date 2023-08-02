Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki Adil Erdem Bayazıt Bulvarı’nın asfaltını çift yönlü olarak baştan uca yeniliyor.

2023 Ulaşım Yatırım Programı çerçevesinde şehir merkezinde başlattığı asfalt atağını aralıksız sürdürdüğü belirtilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Alparslan Türkeş Bulvarı, Dr. Sait Bulvarı, Mustafa Or Caddesi ve İsmet Karaokur Bulvarı’nın ardından Adil Erdem Bayazıt Bulvarı’nı da yenileme çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Ticaret, sosyal donatı ve konut alanlarına ulaşım sağlayan ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu yaklaşık 2,5 kilometrelik arterin asfaltının çift yönlü olarak baştan uca yenilendiği kaydedildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehrin ulaşım ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında asfalt yenileme çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.