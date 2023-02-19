6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ’yüzyılın afeti’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin sabahında görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, karargah merkezini Elbistan ilçesine taşıdı.

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ’yüzyılın afeti’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin sabahında görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, karargah merkezini Elbistan ilçesine taşıdı.

Sabah saat 04.17 ve birkaç dakika sonra artçıları devam eden depremin hemen ardından içişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş iline koordinatör vali olarak görevlendirilen Gökmen Çiçek yaklaşık 14 gündür bölgede hizmet veriyor. Afad Kahramanmaraş Bölge Merkezine konuşlanan ve koordinasyon kriz masasını buraya kuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 14 gündür gerçekleştirilen hizmetleri ile göz doldururken yine İçişleri Bakanı Soylu tarafından bugün verilen bir görevle Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine karargah merkezini taşıma kararı aldı.

Kahramanmaraş’ın en büyük ilçelerinden birisi olan ve meydana gelen deprem nedeniyle çok sayıda can ve mal kaybı oluşan Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları durdurulurken, enkaz kaldırma çalışmaları başlamış ve vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışmalar hız kazanmıştı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, verilecek olan ikinci talimata kadar Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görev yapmaya devam edecek.