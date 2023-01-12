2023 Botanik EXPO’sunun açılışına sayılı günler kala Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ev sahipliğini yapacakları projede gelinen son durumuma ilişkin bilgiler verdi.

2023 Botanik EXPO’sunun açılışına sayılı günler kala Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ev sahipliğini yapacakları projede gelinen son durumuma ilişkin bilgiler verdi.

Kahramanmaraş Eğitim Vakfı (KEV) ile Kahramanmaraşlılar Kültür Derneği Organizasyonunda hemşerileri ili bir araya gelen Başkan Mahçiçek, “Hazırlıklarımızda yolun sonuna geldik. Projenin yüzde 85-90’ını tamamladık. Kahramanmaraş’ımızı üst liglere çıkartacak, marka değerini artıracak olan 2023 Botanik EXPO’muzun açılışını 23 Nisan 2023’te yapacağız” dedi.

Proje giderlerinin tamamının belediye imkânları ile karşılandığının altını çizen Mahçiçek, “Yaptığımız proje sürdürülebilirliği ile ön plana çıkıyor. 8 yıllık süreçte ‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle kaynak üreterek, 2 milyar 41 milyon TL’lik yatırımlarla Onikişubat’ın çehresini değiştirdik. Ülkemizde örnek bir proje yaptık” ifadelerini kullandı.

Yapılanları tek tek anlatan Başkan Mahçiçek, 2014 yılından beri hummalı bir çalışma içinde olduklarını anlattı. Belediye imkanlarının etkin ve verimli kullanılması ile kaynak oluşturulduğunu belirten Başkan, “Geçen zaman içinde Onikişubat Belediyesi olarak ulaşım, altyapı başta olmak üzere eğitim, kültür ve spor yatırımlarına 1 milyar 523 milyon TL, sosyal yardımlara ise 33 milyon TL yatırım yaptık. EXPO 2023’ün içerisinde 365 gün boyunca insanların ziyaret etmesini sağlayacak önemli projeler var. Söz gelimi, yılda en az 300 bin kişinin ziyaret edeceği Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi, her gün binlerce insanın geleceği 50 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı açık AVM, Nikah Sarayı, 70 bin metrekarelik devasa bir havuz, eğlence alanları, hobi evleri ve şehrimizin yöresel ürünlerinin sergileneceği Arasta Çarşısı var. Vizyon projemizden olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı’nda da sona geldik. 4 milyon metrekarelik alanda yaptığımız bu projede vatandaşlarımız bir nevi denize kavuşmuş olacak. Biz vizyoner projelerle şehrimizi dünya kenti yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda söz alan Kahramanmaraş Eğitim Vakfı (KEV) Başkanı Mahmut Bayazıt ise EXPO 2023’ün Kahramanmaraş için önemine dikkat çekti. Bayazıt, “Bu EXPO, şehrimizi doğa dostu kent haline getirme, şehrimizin ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirme, yatırımları ve iş fırsatlarını artırma amacı taşıyor. Bugün gördük ki Başkanımız Mahçiçek gerekli olan her türlü çalışmayı yapmış. Açılışa artık sayılı günlerimiz kaldı. Biz de üzerimize düşeni eksiksiz yerine getiriyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte Başkanımızın arkasındayız” ifadelerini kullandı.