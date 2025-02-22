Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dermankartlı 11 bin 67 aileye Şubat ayında toplam 21 milyon 543 bin TL destek sağladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Başkan Görgel, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Dermankartlı 11 bin 67 hemşehrimizin hesaplarına Şubat ayı ödemeleri toplamı olan 21 Milyon 543 Bin TL yatırıldı. Rabbim bereketli kılsın. Vatandaşlarımızın refahını artırmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, her vatandaşımıza ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.