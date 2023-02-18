Bursa Yenişehir Belediyesine bağlı Arama kurtarma ekipleri ilçeye döndü. Ekipler kamuoyundaki yardım gitmiyor iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Bursa Yenişehir Belediyesine bağlı Arama kurtarma ekipleri ilçeye döndü. Ekipler kamuoyundaki yardım gitmiyor iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Depremin yaşandığı bölgelere giden Yenişehir Belediyesine bağlı Arama kurtarma ekipleri ilçeye döndü. Gelen ekipleri Belediye Başkanı ve arkadaşları karşıladı.

Arama kurtarma ekibinde görevli personel Adem Ok, “Yenişehir Belediyesi olarak 17 kişi AFAD bölgesine gittik. Dün akşam itibariyle dönüş yaptık. Allah milletimiz ve devletimizden razı olsun. Ne kadar yüce bir millet olduğumuzu tekrar, tekrar görmüş olduk. Yardım gelmiyor diye bir şey yok orada yediği ekmeği bile paylaşıyor halkımız. Rabbim devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Belediye Başkanı Davut Aydın, ise“Arkadaşlarımız geri döndüler. Orada 5 personelimiz halen çalışıyor. Orada çalışan arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. İyi ki bu eğitimi almışlar. Ben bütün personelimizin bu eğitimi almasını istiyorum. İlçe olarak bugün 45. tırımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda 30 adet konteynır yolladık. Birlik beraberliğimizi kimse bozamaz” dedi.