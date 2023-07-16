Hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde Çayırovalılar, demokrasi nöbeti için bir araya geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplanan vatandaşlar kahramanları andı.

Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde Çayırova’da bir araya gelen kent protokolü ve ilçe sakinleri, demokrasi için tek yürek olduklarını gösterdi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ilk olarak Şekerpınar Şehitliği’nde başladı. Burada şehitler için dua eden katılımcılar, daha sonra hep birlikte kent meydanında buluşarak, etkinlik alanına doğru demokrasi yürüyüşü gerçekleştirdi. Demokrasi yürüyüşünün akabinde Çayırova Polis Karakolu önünde buluşan heyet 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşama gözlerini yuman 253 şehidi ve gazileri andı.

"15 Temmuz; bu milletin yeniden dirilişinin, şahlanışının sembolüdür"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan anma programına Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam edildi. Kur’an tilavetinin ardından kürsüye çıkan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirdiği konuşmasında, "15 Temmuz; bu milletin yeniden dirilişinin, şahlanışının sembolüdür. Zira o gece asil milletimiz, aziz vatanımızın istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilmiş ve vatanına, bayrağına, ezanına, topraklarına sahip çıkmıştır. Nasıl ki 100 yıl önce bu kahraman milletimiz yedi düvele karşı vatanını savunduysa, 15 Temmuz’da da istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. 100 yıl önce bu topraklar nasıl bize vatan kılındıysa, 15 Temmuz’da da nice yiğitler Türkiye Yüzyılının kahramanları olmuştur. 100 sene önce Anadolu’yu işgalcilere dar eden kahramanların torunları, 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütüne ve tüm işbirlikçilerine meydanları, sokakları dar etmiştir. Rabbim, vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun. Rabbim, bu millete bir daha 15 Temmuz vari acılar, travmalar yaşatmasın" dedi.

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise "15 Temmuz’da vatan, millet ve bayrak aşkına canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet ve gazilerimize sağlık ve huzurlu ömür diliyorum. 15 Temmuz darbe girişimi önce ülkemizi işgal etme ve sonra da bölme girişimidir. Bu darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın cesareti ve feraseti ile aziz milletimizin ve şehitlerimizin kahramanlığı sayesinde def edilmiştir" diye konuştu.