Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, teşkilat mensuplarıyla AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında buluştu.

Düzenlenen iftar programına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ceylan, İlçe Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve Başkanları, meclis üyeleri, ana kademe ve mahalle temsilcileri katılım sağladı.

Konuşmasında yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinden bahseden Başkan Oğuz, “Ülkemizin geleceği açısından önemi büyük bir seçim sürecine girdik. AK Parti teşkilatlarımız kuruluşumuzdan bu yana her gün kapı kapı, bina bina dolaşıyor, hiçbir zaman eksikliklerini hissettirmiyor ve bunu bir görev olarak değil bir gönül borcu, bir vefa ve kardeşlik borcu olarak yapıyor. Sadece seçim zamanı gelip insanlara hoş görünmek için vaat satanlar yine hüsrana uğrayıp gidecekler. Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta Kahramankazan’da masalarda kararlaştırılan adayların karşısında, milletimizin kalbindeki yeri yıllardır asla değişmemiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok farklı açık ara bir seçim neticesi alacak” diye konuştu.

Organizasyona katılımın oldukça yoğun olmasıyla birlikte Başkan Oğuz’un konuşmasının ardından dualar eşliğinde iftar yemeği yenildi.