Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekler için ailelere “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri gerçekleştiriyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da, minik yavruları ve aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekler için ailelere “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri gerçekleştiriyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da, minik yavruları ve aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçede dünyaya gelen bebekler için anlamlı ziyaretler gerçekleştiriyor. Yeni doğan bebekler için aileleri ziyaret eden ekipler, dünyaya ‘merhaba’ diyen yavruları ve ailelerini yalnız bırakmıyor. Ziyaretler kapsamında ailelere göz aydınlığı dileğinde bulunulurken, bebekler için çeşitli hediyeler veriliyor. Hediyelerin içerisinde yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan malzemeler yer alıyor.

"Kahramankazan’da büyük bir aileyiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da minik yavruları ve aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Oğuz çifti ziyaretler sırasında bebeklerle yakından ilgileniyor. Başkan Oğuz, 58 bin nüfuslu Kahramankazan’da yaşayan tüm vatandaşlarla birlikte büyük bir aile olduklarını belirterek, “Ailemize yeni katılan yavrularımıza ’aramıza hoş geldin’ ziyaretleri yapıyoruz. Onların dünyaya gözlerini ilk açışlarında yanlarında oluyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Çocuklarımız, gençlerimiz için geleceğin Kahramankazan’ını oluşturmak, onlara mutlu yarınlar sunmak için çalışıyoruz” diye konuştu.