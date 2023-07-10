Kahramankazan Belediyesinin sünnet uygulamasıyla 300 çocuk sünnet edildi. Aileler Kahramankazan Millet Bahçesinde düzenlenen etkinliği coşkuyla kutladı.

Kahramankazan Belediyesi, sünnet uygulamasıyla ilçedeki 300 çocuğu ücretsiz bir şekilde sünnet ettirdi. Kahramankazan Millet Bahçesinde gerçekleştirilen sünnet uygulamalarının ardından aileler sünnet törenini coşkuyla kutladı. Etkinlik, 500 araçlık bir konvoy ile başladı. İlçedeki Millet Bahçesi’nde düzenlenen sünnet şölenine 9 bin kişi katıldı. Etkinlikte, çocuklar ve aileler, sanatçı Ömer Faruk Bostan’ın eşsiz performansıyla keyifli anlar yaşadı.

Oyun havalarıyla eğlenen çocuklara ve ailelere, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz eşlik etti. Belediye Başkanı Oğuz, doyasıya eğlenen çocukların mutluluklarını oyun havaları eşliğinde paylaştı. Şölenin en heyecanlı anlarından biri de sünnet pastasının kesilmesi oldu. Oğuz, yaş pasta kesilmesinin ardından, sünnet olan çocuklara sertifikalarını çocuklara hediye ettiği bisikletler eşliğinde takdim etti. Oğuz ayrıca bisikletini alan çocuklarla ve aileleriyle hatıra fotoğrafları da çekinmeyi ihmal etmedi.

Sünnetini yaptıkları çocukların damatlığını da görmek istediklerini söyleyen Oğuz, vatandaşların mutluluğunu ve refahını ön planda tutmayı hedeflediklerini kaydederek, “Bugün burada sizlerle bu özel etkinlikle birlikte olmak, sünnet olan çocuklarımızı ve ailelerini kutlamak için bulunuyoruz. Sizler, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizsiniz ve bu özel gününüzde sizlerle gurur duyuyoruz. Yavrularımızın sünnetliklerini gördük, inşallah bu Serhat damatlıklarını da görür” ifadelerini kullandı.

Oğuz, göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar gelenek haline getirdikleri sünnet şölenlerinde toplam 1021 çocuğu sünnet ettirdiklerini belirterek, “Bu cesareti gösteren çocuklarımıza sünnet sertifikalarının yanında bir de bisiklet hediye ediyoruz. Umarım bu bisikletlerle birlikte yeni maceralara atılırken mutluluk dolu anılar biriktirirsiniz. Unutmayın, her pedal çevirdiğinizde, başarıya giden yolun bir adım daha yaklaştığını hatırlayın” dedi.

Oğuz, Kahramankazan’da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi’nin spor kompleksleri, bisiklet yolları, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprüleri ile vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri bir alan olmasının yanı sıra önümüzdeki süreçte ilçede gerçekleşecek konser ve etkinliklere de ev sahipliği yapacağının duyurusunu yaptı.