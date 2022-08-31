Kahramankazan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünde ünlü sanatçıların sahne aldığı muhteşem bir geceye ev sahipliği yaptı. Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen ve renkli görüntülerin yaşandığı geceye katılan binlerce kişiye hitaben konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Attığımız her kahkahanın, her sevincimizin bedeli şehitlerimizin kanıyla bu topraklarda ödenmiştir. Bu memleket üzerinde kirli emeller besleyenler için bizlere yeni zafer destanları yazdırmayın diyelim” dedi.

Kahramankazan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünde ünlü sanatçıların sahne aldığı muhteşem bir geceye ev sahipliği yaptı. Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen ve renkli görüntülerin yaşandığı geceye katılan binlerce kişiye hitaben konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Attığımız her kahkahanın, her sevincimizin bedeli şehitlerimizin kanıyla bu topraklarda ödenmiştir. Bu memleket üzerinde kirli emeller besleyenler için bizlere yeni zafer destanları yazdırmayın diyelim” dedi.

Zafer Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı, Kahramankazan Kaymakamlığı’nda verilen resepsiyonla devam etti. Akşam saatlerinde ise ünlü sanatçıların sahne aldığı konsere ev sahipliği yaptı. Geceye katılan binlerce vatandaş, Ankara’nın ünlü sanatçılarından Mustafa Taş ve Ali Yaprak’ın ardından pop sanatçısı Ece Seçkin’in sahne aldığı konserde büyük bir coşku yaşadı. Çeşitli hediye çekilişlerinin yanı sarı havai fişek gösterileri eşliğinde renkli görüntülerin yaşandığı gecede sahne alan sanatçılara 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı anısına Türk Bayrağı hediye edildi.

"Bedeli, şehitlerimizin kanıyla ödenmiştir"

Zafer Bayramı coşkusuna katılan kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Gülüyoruz, eğleniyoruz ama millet olarak şunu çok iyi biliyoruz. Attığımız her kahkahanın, her sevincimizin bedeli şehitlerimizin kanıyla bu topraklarda ödenmiştir. Ay yıldızlı bayrağımız burada şanla, şerefle dalgalanıyorsa, yiğitlerimizin, şehitlerimizin sayesindedir. Selam olsun şehitlerimize, selam olsun gazilerimize, selam olsun aziz milletimizin şanlı kahramanlarına” dedi.

"Düşman Polatlı’ya kadar geliyor"

Başkan Oğuz, rahmetli büyük dedesinin Kurtuluş Savaşı gazisi olduğunu belirtip, anısını anlatırken, “Askere diyor bizi çağırdılar Gazi Paşa’nın komutasına girdik. Yokluk diz boyu. Bekliyoruz, bekliyoruz diyor, Gazipaşa‘dan komuta bekliyoruz. Düşman Polatlı‘ya kadar geliyor. Gazipaşa sabır diyor, sabır diyor. Sonra Türklerin zaferler ayı da olan Ağustos ayında 26 Ağustos’ta Şanlı Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde onun da manevi hazzından da faydalanarak Gazi Paşa bize hücum emri verdi diyor. Öyle güzel, öyle heyecanlı anlatıyor ki rahmetli. Anısında şu ifadesi var, çok dikkatimi çeker. Kendi aralarında konuşurken diyorlar ki; Yunan Ordusu bizden çok üstünmüş, düşman da bizden çok güçlüymüş. Bizim de yanımızda Balkan Savaşı’na, Trablusgarp Savaşı’na, Yemen’e katılan tecrübeli askerler var. Onlar bize dedi ki: Askerler, kötü Yunan’dan korkulur mu, kötü Yunan’dan korkulmaz. Vurun arkalarından dedi. Sonra Afyon Dağlarını çıra gibi yaktık diyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde haberlerde Yunan kuvvetlerinin bizim jetleri taciz ettiğini okudum. Aklıma rahmetli dedemin hatırası geldi. Yahu 26 Ağustos sabahında Türk Ordusu sizi önüne kattı gide gide İzmir’den denize döküldünüz. Hiç mi akıllanmadınız? Bizi, Türk askerini, Türk Milletini, Türk Ordusunu, Ege Denizi’nin ötesinden, okyanusun ötesinden, sağımızdan, solumuzdan taciz edenlere şunu söylemek lazım. Hiç mi akıllanmadınız. 100 yıl önce yediğiniz tokattan hiç mi ders almadınız” dedi.

"Bizler de hizmet peşindeyiz"

Oğuz, Kahramankazan’da herkisin bulundukları noktada görevlerini yerine getirdiklerini belirtirken, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizler de üzerimize düşün ne varsa sizlere hizmet noktasında bunun peşindeyiz. Amacımız ne, hayır duasını almak. Biraz evvel Mustafa Taş kardeşimiz Kahramankazan’ın mimarı ifadesini kullandı benim için. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kahramankazan’ımızın ilçe olduğu günden bu güne kadar, bu ilçeye emek veren bütün belediye başkanlarımız Kahramankazanımızın mimarıdır. Rahmetli Remzi Çırpan da, Seyfettin Aslan da, rahmetli Ahmet Öztürk de, Yusuf Fidantek de, sevgili Lokman Ertürk de ve bu garip kardeşiniz, bu sevgili kardeşiniz Serhat Oğuz da bu hizmet kervanının bir parçasıdır. Biz görevimizin başında, sizlerin emanetine sahip çıkıyoruz. Allah bize ömür verdiği sürece de, kuvvet verdiği sürece de, sizler de bizi seçtiğiniz sürece de son nefesimize kadar aşkımıza sevdamıza, Kahramankazanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Bu memleket üzerinde kirli emeller bekleyenlere mesaj

Geceye katılanlardan bir ricası olduğunu belirten Başkan Oğuz, “Sizden bir ricam var. Bu gece telefonlarınızın ışığını yakıp söndürelim ve onunla bu memleket üzerinde kirli emeller besleyenler bir mesaj verelim. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Onlara diyelim ki bakın kaşınmayın, bizlere yeni zafer destanları yazdırmayın diyelim ve onlara göz kırparak siz onu anladınız diyelim” dedi.

"Öncü, örnek ve genç bir belediyeyiz"

Başkan Oğuz, öncü, örnek ve genç belediye olduklarını, Ankara’nın en gelişmiş 6’ncı, Türkiye’nin ise 74’üncü belediyesi olduklarını belirtirken, “Kahramankazan 3 Ağustos 2022 tarihinde Birinci sınıf belediye kategorisini yükselmiştir. Kahramankazanımıza hayırlı olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük zaferin kazanılmasına emek veren bütün komutanlarımıza rahmetler olsun. Onlara minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Aramızda gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var onlara şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.