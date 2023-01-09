Kahramankazan’ın Saray Mahallesi’nde bir süredir yapımı devam eden üst geçit, belediye ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından hizmete açıldı.

Kahramankazan’ın Saray Mahallesi’nde bir süredir yapımı devam eden üst geçit, belediye ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından hizmete açıldı.

Kahramankazan’da Saray Mahallesi köprülü kavşağının açılmasının ardından, akan trafiğin yoğunlaşması sebebiyle karşıdan karşıya geçmekte güçlük çeken yayalar için üst geçit yapıldı. Sanayinin merkezi olan Saray Mahallesi’nde iş yoğunluğunun ve çalışan vatandaşların fazla olmasından dolayı yayalar için ihtiyaç haline gelen üst geçit, yapım çalışmalarının ardından tamamlanarak kullanıma açıldı. Saray Mahallesi!nde bir üst geçit yapmak için girişimlerinin olduğunu ve kısa sürede sonuç aldıklarını ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Burada yoğun bir nüfus var. Çok fazla vatandaşımız bu bölgeyi aktif olarak kullanıyor. Hem Saray Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar için hem de sanayi bölgesinde bulunan yoğun nüfus için üst geçit ihtiyaç haline gelmişti" dedi.