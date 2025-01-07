Kahramankazan Belediyesi 2025 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Kahramankazan Belediyesi 2025 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında yapıldı. Aralık Ayı Meclis Toplantısı tutanağının onaylanması ile başlayan toplantı, yoklama alınmasıyla devam etti. Toplantıda soru önergeleri, başkanlık yazıları ve gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

“Hediye çekleri dağıtmaya devam edeceğiz”

Yılbaşı dolayısıyla personele destekte bulunduklarını dile getiren Başkan Çırpanoğlu, verdikleri hediye çekleriyle sadece personele değil esnafa da katkıda bulunduklarını dile getirdi. Hediye çeklerinin zincir marketlerde geçerli olmadığını söyleyen Başkan Çırpanoğlu, “Yeni yıla esnafın ve personelin yanında olan bir belediye olarak adım attık. Dini bayramlar öncesi sosyal destek alan vatandaşlar ve geçinemeyen emeklilere de destek vermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arsa satışı ve trampa işlemi hususunda yöneltilen soru önergelerine karşı tepki gösteren Belediye Başkanı Çırpanoğlu, önergelerde tahrik edici, zan altında bırakıcı ifadelerin yer aldığını vurguladı. Başkan Çırpanoğlu konuyla ilgili “Yapılan trampa işlemi yasalara uygun şekilde gerçekleşti. Muhtemelen belediyeye gelir getirici bir durum olduğu için birileri rahatsızlık duymuş” şeklinde konuştu.

“Hesabı biz ödedik, bulaşıkları da bize yıkatıyorlar”

Arsa satışı işlemlerinin kendi dönemlerine ait olmadığını söyleyen Başkan Çırpanoğlu, satışı gerçekleştirilen arsaların şuyulu araziler olduğunu belirtti. Satılan arsaların maddi değerinin 60 milyon TL tutarında olduğunu ifade eden Başkan Çırpanoğlu, “60 milyon TL’nin 40 milyon TL’si borca gitti. Hesabı biz ödedik yetmedi bulaşıkları da bize yıkatıyorlar. Ciğir parselleri ile ilgili 15 milyon TL borç geldi. Hepsini açıklayacağız. Ne kadar gelirimiz varsa hepsi borca gidiyor” açıklamasında bulundu.

Osmanlı Caddesi’nde yapılan asfalt çalışması hakkında gelen soruyu yanıtlayan Başkan Çırpanoğlu, yapılan eleştirilere karşı şu sözlerle yanıt verdi:

"Daha önce asfalt atılsaydı da biz de eleştirseydik. Videosunu paylaşmadığımız işlerimiz de oldu. 8 ay boyunca herhangi bir reklam yapmadık. Hava şartlarından dolayı asfalt çalışmalarına ara verdik. Bu yıl da asfalt seferberliğine devam edeceğiz."

"Maaşları kendi cebimden karşıladım"

Personel maaşlarına yüzde 40 oranında yapacağı iyileştirmenin ne zaman gerçekleştirileceği hakkında sorulan soruya yanıt veren Başkan Çırpanoğlu, belediyenin mali durumunun önceki yönetim tarafından gizlendiğini, kurumun borç batağında olduğunu belirtti. Göreve başladıklarında kurumun kasasında personel maaşlarını bile karşılayacak maddi durumun olmadığının altını çizen Başkan Çırpanoğlu, “Maaşları ödemek için boş senede bile imza atardım. O gün ayın beşinde maaşı vermek her babayiğidin harcı değildi. Personel zor durumda kalmasın, bayramda evine kavurmalığını alsın, ailesi ile birlikte huzurlu bir bayram geçirsin diye maaşları kendi cebimden karşıladım. Belediyenin dokuz aydır nasıl maaş ödediğine şaşıranlar var. 940 personelimiz var. Nüfusuna oranla en çok personele sahip belediyeler arasındayız. 300 personeli çıkartmış olsak yüzde 40’lık zammı havada karada veriyorduk. Kimsenin ekmeği ile oynamadık. Önümüzdeki süreçte belediyenin gelir getirici alanlarını artıracak ve mali tablomuzu yukarı yönde ivmelendiği gün sözümüzü yerine getireceğiz” dedi.

Kurumun kendi içerisindeki işleyişini kontrol etmek, denetlemek amacıyla her yıl düzenli olarak seçilen denetim komisyonu üyeleri gizli oylama usulüyle belirlendi. Toplantı bir sonraki meclisin 3 Şubat Pazartesi tarihinde yapılması kararının ardından sona erdi.