Kahramankazan Belediyesi 2025 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısına meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantı öncesinde Kahramankazan’da yaşayan vatandaşlara kurum ve yönetim hakkında yapılan eleştirilerle ilgili bilgilendirmede bulunan Çırpanoğlu, geçtiğimiz Ocak ayında gündem olan soru önergelerine yanıt verdi.

"Hizmet aracı alımları sürüyor"

Kahramankazan Belediyesi olarak ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Başkan Çırpanoğlu, "Bugün itibari ile 2 adet 2024 Ford marka kamyon ve bir çöp kamyonunu daha belediyemiz hizmet kadrosuna dahil ettik. Şükürler olsun gelirimiz ne olursa olsun azalmasına rağmen belediyenin giderleri sürekli artmasına rağmen belediye kadromuzu ve araç filomuzu kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Bu parasız halimiz. Paralı halimizde neler yapacağımızı herkesin takdirine sunuyorum. Yeni araçlarımız Kahramankazan’ımıza hayırlı olsun" dedi.

"Bizim kendimizden korkumuz yok"

Kahramankazan’da siyasetin 6 ay sonra seçim varmışçasına hızlı bir şekilde ilerlediğini, yapılan eleştirilerin karalama ve iftiraya dayandığını belirten Başkan Çırpanoğlu, belediyenin dürüstlük ve ahlak temelleri üzerine kurulu yönetim anlayışına karşı siyasi saldırıların olduğunu söyledi. Kuruma ve şahıslara karşı yapılan eleştirilerin insaf ve izan çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Çırpanoğlu, "Bizim kendimizden korkumuz yok. Şu an öyle bir duruma girdik ki belediye olarak bazı şeyleri açıklayalım. Belediyemizin kasasına devlet tarafından 10 milyon TL geliyor. Biz bu 10 milyon TL’nin üzerine 28 milyon TL daha bulmadığımız sürece maaşları ödeyemeyeceğiz" dedi. Başkan Çırpanoğlu, kurum olarak devlet tarafından sağlanan ödeneğin her ay iki katını bulmak zorunda olduklarını, bu durumda olan herhangi bir yönetimin 10 ay boyunca maaş bile ödeyemeyeceğinin altını çizdi.

"Sıcak asfalt serimi devam ediyor"

Göreve geldikleri günden itibaren hiçbir hizmetin aksatılmadığına ve vatandaş taleplerinin en kısa sürede yanıt bularak çözüme kavuştuğuna dikkat çeken Başkan Çırpanoğlu, Ocak Ayı meclis toplantısında gündeme gelen Osmanlı Caddesi asfalt serimi ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Osmanlı Caddesi’ne atılan asfalt ile ilgili geçtiğimiz ay bir eleştiri olmuştu. Hemen Osmanlı Caddesi’nde bulunan asfaltın ikinci katını atmak suretiyle gereğini yaptık. Şu an Ahi Mahallesi ve Kılıçlar Mahallesi arasında asfalt atıyoruz. İki yıl sonra Allah’ın izni ile bu hızla gidersek Kahramankazan’ımızda asfalt sorunu neredeyse bitmeye yakın olacak."

Vatandaşlara karşı söyledikleri sözlerden dolayı sorumlu olacaklarını ve bu yüzden kesin ifadeler yerine dudak payı bıraktıklarını vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan’lı hemşehrilerine karşı mahcup olmak istemediklerini belirtti.

"Karşı camı taşlarken camlı binada oturduğumuzu bilmeniz gerekiyor"

Kuruma ait arsaların satışları hakkında oluşturulmaya çalışan algıyla ilgili konuşan Çırpanoğlu, önceki yönetimin gerçekleştirdiği arsa satışlarını açıkladı. Başkan Çırpanoğlu şunları kaydetti:

"10 ay içerisinde hem müstakil hem de şuyulu arazi olmak üzere toplamda 9 bin 400 metrekare arsa satışı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz dönem yani 2019 yılından 2023 yılına kadar toplam 195 Bin 656 metrekarelik arsa satışı gerçekleştirilmiş. Şimdi soruyu soranlara sesleniyorum. Bizim 5-6 katı zaman fazlamız süresinde 22-23 katı arsa satışı farkı öngörülüyor. Karşı camı taşlarken camlı binada oturduğumuzu bilmeniz gerekiyor. Geçmişte yaptığımıza bakarak ona göre belediyeyi eleştirme noktasına gitmemiz gerekiyor. Yoksa arsa satışı, tarla satışı konularına girersek vallahi biz haklı çıkarız. Çünkü biliyorsunuz seçimi kazanmamış olsak şu an Fen İşleri Müdürlüğü’nün hizmet binasının yerinde yeller esiyordu."

"Öğrenci yurdunun ismi değişecek"

Son zamanlarda Türkiye’nin gündemine oturan ülkenin ortak paydası Mustafa Kemal Atatürk’e bağlı yetişen teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" söylemlerinin ardından görevlerinden gayri hukuki şekilde uzaklaştırılması sonrası vicdanen derin bir yara aldıklarını ifade eden Başkan Çırpanoğlu, konunun hassasiyetine dikkat çekmek için hali hazırda hizmet veren Kahramankazan Belediyesi Öğrenci Yurdu’nun isminin gelecek eğitim öğretim yılı ile birlikte Kahramankazan Belediyesi Atatürk Öğrenci Yurdu olarak değiştirileceğini açıkladı.

Gündem dışı açıklamaların ardından meclis toplantısına geçildi. Yoklama ve önergeler oy birliği ile kabul edildi. Karalar Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait arsa ve çoban evinin Karalar Mahallesi Geliştirme Kalkındırma ve Kültür Derneği’ne devredilmesine ilişkin önergeyi "Karalar Mahallemize helali hoş olsun" diyerek oylamaya sunan Başkan Çırpanoğlu, önergede bulunan meclis üyelerine de teşekkür etti.

"AVM konusunda somut adımlar atıldı"

Sancak Caddesi’ndeki ATM’lerin taşınması ile ilgili verilen önergeye cevap veren Başkan Çırpanoğlu, "Belediyemizin yanında bulunan alanda yıllardır butik bir AVM yapılmasına ilişkin girişimler oldu. Fakat kayda değer bir gelişme 8 yıldır başarılamadı. Konuyla alakalı somut adımlar attık. Yapılacak olan AVM’nin bulunduğu alana ATM’leri taşıyarak güvenlik zafiyetlerini ortadan kaldıracağız" dedi. Başkan Çırpanoğlu, "ATM’leri AVM’nin içerisine taşıdığımız takdirde tek yön olarak orayı da kullanıma açmayı düşünüyoruz. Ayrıca orada yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için ücretli park sistemine geçeceğiz. İlk 30 dakika ücretsiz olacak. 30 dakikayı aşan sürücülerimize belediye personellerimiz fiş kesecek. Böylelikle Sancak Caddesi’ndeki keşmekeşliği ortadan kaldıracağız’’ ifadelerine yer verdi.

Giresun Görele Belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalanması, evsel katı atık tarifelerinin düzenlenmesi, parklarda yer alan oyun alanlarının temizliği ve başkanlık yazılarının oy birliği ile kabul edilmesinin ardından bir sonraki meclis toplantısının 3 Mart’ta gerçekleştirilmesi kararı ile toplantı sona erdi.