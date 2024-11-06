Kahramankazan Belediyesi 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesi 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Ekim ayında gerçekleşen meclis toplantı tutanağının kabul edilmesi ile başladı. Toplantıda gündem dışı maddeler, 2025 yılı ücret tarifesi değişikliği, şehirlerarası yolcu durağı yapılması, ortak hizmet protokolü, tehlike içeren kavşak ve yollara uyarı işareti ve hız düşürücü engel yapılması, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Fatih Mahallesi sorunları, Milli Egemenlik Parkı bakım çalışması, Sayıştay 2023 raporu konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Kahramankazan Belediyesi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Adana Ceyhan Belediyesi arasında kardeş şehir olma kararı aldıklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, kararın sosyo-ekonomik anlamda ilçeye olumlu etkileri olacağını ifade etti.

“Eğitim yatırımlarımız devam edecek”

Kahramankazan Belediyesi olarak öğrencilere destek vermeye devam ettiklerini belirten Başkan Çırpanoğlu, ‘’Lisans ve ön lisans olmak üzere yükseköğrenimlerine devam eden 1000 üniversite öğrencimize 800 TL olarak belirlediğimiz burs destekleri öğrencilerimizin hesaplarına yatırıldı. İnşallah gücümüz yettiğince ilçemizde ikamet eden öğrencilere ve eğitimlerine yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek’’ dedi.

Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Giriş Sınavı’na girecek öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Çırpanoğlu, öğrencilerin sınava hazırlık sürecini verimli şekilde geçirecekleri, hedefledikleri lise ve üniversiteyi kazanmalarına yardımcı olacak online eğitim programı hazırladıklarını vurguladı.

TAİ-TUSAŞ bölgesinin HAB bölgesi kapsamına alınması hakkında istişarelerin yapıldığı toplantı, bir sonraki meclis toplantısının 02.12.2024 tarihinde yapılması kararının ardından sona erdi.