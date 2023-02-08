Kahramankazan Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremden etkilenen vatandaşlar için "Evim Evindir" kampanyası başlattı.

Kahramankazan Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremden etkilenen vatandaşlar için "Evim Evindir" kampanyası başlattı.

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, depremden etkilenen ailelerin Kahramankazan’da misafir edileceğini açıkladı. Kampanyaya dair konuşan Başkan Oğuz, "Depremde evini yitirmiş kardeşlerim. Sizleri Kahramankazan’ımıza bekliyoruz. Yüreklerimiz gibi hanelerimizin kapıları da sizlere açık. Bugünden itibaren, öncelikle kadın ve çocuklarımız olmak üzere, Kahramankazan olarak afetten etkilenen kardeşlerimize ’Evim Evindir’ diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kampanyanın yanı sıra afetin yaşandığı günden itibaren AFAD koordinesinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Oğuz, afetten etkilenen tüm illere ulaştırılmak üzere ihtiyaç listelerini tamamladıklarını ve tırlara yüklediklerini belirterek, "Dünden bu yana 7 yardım tırımızı afet bölgesine uğurladık. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Saatler ilerledikçe toplanan yardımlarımızı depremzedelere ulaştıracağız. Kahramankazan kenetlenmiş durumda; çok fazla yardım etmek için arayan kardeşlerimiz var. Herkese kapımız açık. Ekiplerimiz 7/24 görev başında" dedi.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanacak

Kahramankazan Belediyesi, kendi kullanımındaki toplamda 100 odalı misafirhane ve kamp merkezini "EvimEvindir" kampanyası çerçevesinde depremzedelerin kullanımına açtı.

Kahramankazan halkının misafirperver olduğunu, yüreklerinin Türkiye’yle attığını ifade eden Serhat Oğuz, "Depremzedelere kapılarını açmak isteyen pek çok evimiz, ailemiz var. Evinizde kaç kişiyi ağırlayabileceğinizi bizlere bildirin. Kahramankazan’da hobi bahçesi olan vatandaşlar, genellikle yaz dönemi kullandığınız bahçelerinizin anahtarlarını bizlere getirin, bizler de depremzede kardeşlerimiz için sizler adına koordinasyonunu sağlayalım. Kahramankazan’ın ne kadar misafirperver olduğunu gösterelim" dedi.

Kampanyadan yararlanmak isteyen depremzede vatandaşlar, bulundukları illerin valiliklerine bildirerek veya (0551) 246 06 48 numaralı telefondan Kahramankazan Belediyesine ulaşabilir.