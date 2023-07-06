Kahramankazan Belediyesi, Mahalle Kültür Evleri’ndeki çocuklara yönelik yaz boyu çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenleyecek.

Kahramankazan Belediyesi, öğrencilerin ve çocukların yaz tatilini eğlenceli bir şekilde geçirebilmeleri için çeşitli kurs ve etkinlikler düzenleme kararı aldı. Kahramankazan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mahalle Kültür Evleri’nde çeşitli sosyal ve sanat etkinliklerin yanı sıra Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde kalan çocukların da eğitimlerine yaz boyu devam edilecek. Öğrenciler ve çocuklar, yaz tatili sürecinde ebru, hat, taş boyama sanatlarını öğrenme imkanını yakalayacak. Öğrencilere folklor ve resim atölyelerinde çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme imkanı tanınacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, toplumun her kesimine yönelik sosyokültürel çalışmalar yaptıklarını ve projeler geliştirdiklerini söyledi. Oğuz, Kültür Evlerinin mahallelik duygusu ve bilincinin kaybolmaması için Kahramankazan Belediyesi için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Buralarda birçok kursiyerimiz faydalanıyor. Eğitim görüyor, kurs alıyor, kendini geliştiriyor. Yaz tatiline de girmemizle daha çok kaliteli vakit geçirebilecek alanlar oluşturmuş olduk. Öğrencilerle ve kursiyerlerle biz de etkinlikler denedik, güzel vakit geçirdik. Umarım yaz boyu herkes keyifli bir vakit geçirir. Kreşimizde de yine miniklerimizin yüzleri gülüyor” ifadelerini kullandı.

Oğuz, ikinci bir kreş açmayı planladıklarını da kaydederek, “Burada alanında uzman eğitmenler yavrularımıza gözü gibi bakıyorlar. Sosyokültürel anlamda birçok etkinliğimiz olacak. Büyük ailemiz ile her zaman omuz omuza keyif içerisinde ilçemizde birlikte olacağız” dedi.

Kahramankazan Belediyesi bünyesindeki Kreş ve Gündüz Bakımevinde alanında uzman 18 eğitmen bulunuyor. 2-6 yaş arası çocukların keyifli vakit geçirerek öğrenmelerine imkan sağlayan Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde temel eğitim, çeşitli zeka ve akıl oyunlarıyla öğrenciler eğlencenin tadını çıkarıyor.