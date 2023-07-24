Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensupları ile buluştu.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Engelsiz Kafe’de düzenlenen kahvaltı organizasyonunda konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Basın bizim topluma açılan gözümüz, topluma açılan kapımızdır” dedi.

Ankara’nın prestij projesini Kahramankazan’a kazandıracaklarını ifade eden Başkan Oğuz, Ankara’nın en büyük Teknoloji Vadisi’ni Kahramankazan’a kazandırmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Başkan Oğuz, Kahramankazan’da gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Projelerin son durumuna ilişkin konuşan Serhat Oğuz, içerisinde bungalov evlerin bulunduğu yerel turizme katkı sağlayacak projeler ile termal turizmde Ankara’nın bir numarası olma yolunda ilerlediklerini aktaran Serhat Oğuz, "Yerli ve milli projeler Kazan’da hayat buluyor. Biz milli ve yerli üretimin merkez üssüyüz. Hürkuş Altay TUSAŞ burada üretiliyor. Ankara’nın en büyük vizyon projesini Kahramankazan’a kazandırıyoruz. Kazan Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilçesidir. Kazan ekonomi ve sanayi olarak yüzde yüz büyüdü" diye konuştu.

Basın mensuplarından gelen, 2024 yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi’nde aday adayı olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Başkan Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uygun gördüğü takdirde görev almaya hazır olduğunu ifade eden Oğuz, "Belediye başkanı olmadan önce Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığım dönem bakanlıktan daire başkanlığı görevine çağrıldım ama ben Kahramankazan aşığıyım diyerek teklifi kabul etmedim. Cumhurbaşkanımız hangi görevi verirse yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

6 Şubat depremlerinde Ankara’dan bölgeye ulaşan ilk belediye olduklarının altını çizen Oğuz, Kahramankazan’dan deprem bölgesine 100 tır yardım gönderdiklerini bölgeden gelen 5 bin 400 depremzedeyi evlere yerleştirdiklerini kaydetti.

Oğuz, basın mensuplarından gelen soruları yanıtladıktan sonra basın mensuplarıyla fotoğraf çektirdikten sonra davete katılan herkese teşekkür etti.