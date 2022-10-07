Kahramankazan Belediyesi, cadde ve sokaklardaki kullanım ömrünü tamamlamış asfaltları yenilemek için bu yıl da çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı.

Kahramankazan Belediyesi, cadde ve sokaklardaki kullanım ömrünü tamamlamış asfaltları yenilemek için bu yıl da çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz yıl öz kaynaklarıyla yaklaşık 25 bin ton sıcak asfaltı cadde ve sokaklara seren Kahramankazan Belediyesi, bu yıl da 15 bin ton sıcak asfaltı sokak ve caddelere sermek için çalışmalarını başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yıl için belirlenmiş cadde ve sokaklardaki ekonomik ömrünü tamamlamış asfaltları kazıyarak yerine sıcak asfalt dökmeye başladı. Kahramankazan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışma ile ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Sıcak asfalt serim çalışmaları, acil ihtiyaç duyulan Satıkadın Mahallesi’nde 4 cadde ve sokak ile Atatürk Mahallesi’nde 10 sokak ve caddede yapılıyor. Ekiplerce asfaltı dökülen sokaklarda yol çizgisi çalışmaları da ardı sıra başladı. Asfalt serimine ihtiyaç duyulan diğer mahallelerdeki cadde ve sokaklarda da devam edecek.

“İlçemiz için hizmet üretmeye devam edeceğiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, asfalt serim çalışmalarının belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü belirterek, cadde ve sokaklarda kullanım ömrünü tamamlamış asfaltların kazınarak yerlerine yeni sıcak asfalt dökümü yapıldığını söyledi. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 25 bin ton sıcak asfaltla cadde ve sokakları yenilediklerini hatırlatan Oğuz, “Bu yıl toplamda 15 bin ton asfaltı sokak ve caddelerle buluşturacağız. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan çevre mahallelerdeki cadde ve sokaklarda da sürdürülecek. Vatandaşlarımızı daha konforlu yollarla buluşturmak için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi bölgesinde esnafımızla birlikte TOKİ konutları bölgemiz için de vatandaşlarımıza söz vermiştik. İlçemiz için iş, değer ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Atılan asfaltların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.