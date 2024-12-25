Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personel ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçenin daha güzel bir çevreye kavuşması için gecesini gündüzüne katıp canla başla çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personel ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kumpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kubat ve Ali İhsan Baykurt da katıldı. Çırpanoğlu, programda personelin taleplerini dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.

Çırpanoğlu, yaptığı konuşmada, temizlik işçilerinin fedakar çalışmalarına dikkati çekerek, "Ne kadar zor şartlarda ve meşakkatli bir iş yaptığınızın farkındayım. Belediyenin en zor görevlerinden birini yürütüyorsunuz. Buna rağmen büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz ve biz bu emeği görmezden gelecek insanlar değiliz. Personelimiz mutluysa biz de mutluyuz. Hep birlikte daha güzel bir Kahramankazan için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.