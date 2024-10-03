Eskişehir Anadolu Bacıları tarafından sahnelenen ‘Kahraman Türk Kadınları’ temalı tiyatro gösterisi Şanlı Urfa Halfeti de yoğun ilgi gördü ve coşku ile izlendi.

Eskişehir Genel Sanat Yönetmeni Hafize Erdoğan, ‘’Tarih sadece kitaplardan öğretilemez. ‘Görsel etkinlikler de önemlidir’ düşüncesiyle Tarihte ve Milli Mücadele de cesaretiyle, fedakarlıkları ile öne çıkmış ‘Kahraman Türk Kadınlarımızı’ tiyatro gösterisi ile tanıtıyoruz. ‘Kahraman Türk Kadınları’: İlbilge Hatun, Tomris Hatun, Altuncan Hatun, Selcan Hatun, Hayme Ana, Fatma Bacı, Nene Hatun, Gördesli Makbule, Kara Fatma, Zübeyde anne, Şehit Osman’ın Anası, Kınalı Hasan’ın Anası, Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Milli Mücadele de kahramanlıkları ile öne çıkmış on iki kadın şahsiyeti tanıtarak Türkler de kadının konumunu ortaya koymaktadır. Müzik, dans ve etkileyici kostümlerle sahnelenen gösteri; yetişkinlere ve gençlerimize kendi kahramanlarını tanıma konusunda yardımcı oluyor’’ dedi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hafize Erdoğan ın yaptığı tiyatro gösterisi Hatay, Adana, Kırıkkale Gaziantep, Tokat ve Erzurum’dan yeni davetler alarak Eskişehir’e döndü. İlerleyen günlerde turnelerine devam edecekler.