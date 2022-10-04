Eskişehir Anadolu Bacıları tarafından gösterime sunulan "Kahraman Türk Kadınları" temalı tiyatro, Dünya Göçebe Oyunları’nda yoğun ilgiyle izlendi.

Eskişehir Anadolu Bacıları tarafından gösterime sunulan "Kahraman Türk Kadınları" temalı tiyatro, Dünya Göçebe Oyunları’nda yoğun ilgiyle izlendi.

İznik’te gerçekleşen ve binlerce yıllık yolcuğu ile kültürlerin coğrafyalarını aşan ’IV. Dünya Göçebe Oyunları’nda, Eskişehir Anadolu Bacıları tarafından "Kahraman Türk Kadınları" temalı tiyatro gösterisi sunuldu. Yoğun ilgiyle takip edilen gösteri, izleyicilerden tam not aldı. Oyun ile ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Anadolu Bacıları Genel Sanat Yönetmeni Hafize Erdoğan, "Öncelikle çocuklarımıza ‘Kahramanlarımızı’ tanıtmalıyız. Hayatın her alanında yer alan üstün vasıflara sahip kadınlarımızın, binlerce yıl önce neler yaptıklarını göstermeliyiz. Dünyanın ilk kadın hükümdarını, dünyanın ilk kadın teşkilat kurucusunu, cesur fedakâr azimli kahramanlarımızı öğretmeliyiz ve benimsetmeliyiz. Bütün çabalarımız bunun içindir. Gençlerimiz ve çocuklarımız, kültürümüzden uzak yabancı kahramanlar yerine, kendi kahramanlarını tanıyarak büyümelidir’’ dedi.