‘Kahraman Türk Kadınları’ belgesel tiyatro gösterisi, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

‘Kahraman Türk Kadınları’ belgesel tiyatro gösterisi, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Eskişehir Anadolu Bacıları tarafından hayata geçirilen ‘Kahraman Türk Kadınları’ tarihsel drama türündeki belgesel gösteri öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Belgesel gösterinin mahiyeti ‘Türk tarihindeki geçmişten günümüze kadar kahramanlıkları ve öne çıkmış on iki kadın şahsiyeti tanıtarak Türkler de kadının konumunu ortaya koymak’ olarak belirtiliyor.

Eskişehir Anadolu Bacıları genel sanat yönetmeni Hafize Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘‘Kahraman Türk Kadınları’ temalı tiyatro oyunları ve gösterimizi izlemeye gelen sanatseverler ilgi ile izleyip duygusal anlar yaşanıyor. ’Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ öğrencileri ile buluşan ‘Kahraman Türk Kadınları’ temalı tiyatro oyunları belgesel gösteri, gençlerimize ‘biz kimiz’, ‘nerden geldik’, nereye gidiyoruz’ sorularının cevabını vererek gençlerimize tarih bilincini hedefliyoruz. Tarih, sadece kitaplardan öğretilemez. Görsel etkinlikler önemlidir ve kalıcıdır. ‘Eskişehir Anadolu Bacıları’ temalı tiyatro oyunları, yarının yetişkinleri gençlerimize ulaşarak bu bilincin eğitimini sahnelemeye devam ediyoruz’’ dedi.

Tiyatro grup yönetmeni Hafize Erdoğan, ‘’Eskişehir Anadolu Bacılarını konuk eden Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit’e Müdür yardımcılarına, öğretmenlere ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ederiz’’ dedi.