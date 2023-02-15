Gaziantep’te hemşire Şeyma Alakuş deprem sırasında kaçmak yerine zamanla yarışarak hasta çocukları kurtarıp dışarı çıkarttı. Şeyma hemşire, “Kaçsaydım kendi vicdanımı kaybetmiş olurdum” dedi.

Gaziantep’te hemşire Şeyma Alakuş deprem sırasında kaçmak yerine zamanla yarışarak hasta çocukları kurtarıp dışarı çıkarttı. Şeyma hemşire, “Kaçsaydım kendi vicdanımı kaybetmiş olurdum” dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep’te Şeyma hemşire deprem sırasında kaçmak yerine zamanla yarışarak hasta çocukları kurtarıp dışarı çıkarttı. O anların görüntüsünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Şehitkamil ilçesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde görevli hemşire Şeyma Alakuş büyük yıkıma neden olan deprem sırasında kaçmak yerine hasta çocukları kurtardı. Sosyal medyada da gündem olan görüntülerde sarsıntı devam ederken Şeyma hemşirenin, dış kapının aksine servise koşarak kucakladığı çocuğu bina dışına çıkarması yer aldı. O anları anlatan Şeyma hemşire, kaçmak yerine hastalara koştuğunu belirterek, “Bunu yapsaydım kendi vicdanımı kaybetmiş olurdum” dedi.

25 yaşındaki Hemşire Şeyma Alakuş, “Daha önce hiç deprem yaşamamıştım. Ani bir panik oluştu. Servisimde çocuk hastalarım vardı. Girdiğim oda da 3 tane çocuk hasta vardı. Annenin o çocukları çıkartamayacağını düşündüğüm için direk oraya hiçbir şey düşünmeden servisime koştum. Odaya girdiğimde anne uyanmıştı ve panik halindelerdi. Anne diğer çocukları tutmaya çalışıyordu. Bende diğer kız çocuğunu kucağıma aldım. Daha sonra bir hastam daha vardı. Onun güvenliğini sağladıktan sonra oğlunun yanına bıraktım ve diğer küçük çocukla hastaneden çıkış yaptım. Hayatım boyunca hiç böyle şeylerden kaçan bir insan olmadım. O anda görevim vardı onlar bana emanetlerdi. Eğer onları bırakıp gitseydim eğer kendi vicdanımı kaybetmiş olurdum. Kaçmak yerine servisimdeki çocukları düşünmek benim için daha iyi oldu” diye konuştu.