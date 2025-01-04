"Şehitlerimize Gidiyoruz Projesi" kapsamında Kars Sarıkamış’ta düzenlenecek olan şehitleri anma programına katılmak üzere İstanbul’dan Sarıkamış’a yolculuk yapan gaziler Erzincan’da misafir edildi. Vali Hamza Aydoğdu Erzincan’da bir gece konaklayan kahraman gazileri makamında ağırladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, İstanbul Avcılar Şubesi Başkanı Nurettin Ağaoğlu ve beraberindeki gazileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve gazilerle bir süre hasbihalde bulunan Vali Aydoğdu, "Bu vatan, bu millet, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet ve şükran borçludur. Türk milleti tarih boyunca vatanı, milleti, bayrağı ve tüm değerleri uğruna seve seve canlarını feda eden kahramanlarını asla unutmayacaktır" dedi.