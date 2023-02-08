Yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak isteyen, ekseriyesi gençlerden oluşan gönüllerin kahramanları, Aydın’ın Efeler ilçesinde toplanan yardımların bir an önce bölgeye ulaşması için, arı gibi çalışarak Maraş’a el uzatıyor.

Yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak isteyen, ekseriyesi gençlerden oluşan gönüllerin kahramanları, Aydın’ın Efeler ilçesinde toplanan yardımların bir an önce bölgeye ulaşması için, arı gibi çalışarak Maraş’a el uzatıyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye, depremzedeler için seferber oldu. Tüm dünyaya dayanışmanın en güzel örneği sergilenirken, bir güzel dayanışma örneği de Aydın’dan geldi. Okulların deprem nedeniyle bir hafta tatil edilmesinin ardından ekseriyesi liseli gençlerden oluşan gönüllüler, atalarının izinden gitmeyi tercih ederek depremzedelere yardım elini uzattı. Toplanan yardımların en hızlı şekilde deprem bölgesine ulaşmasını sağlamak için taşın altına elini koyan gönüllerin kahramanları, arı gibi çalışarak malzemelerin tırlara yüklenmesini sağladı. Gönüllü gençlerin bu duyarlı davranışı ise görenlerin takdirini topladı.

“Onları en iyi ben anlarım”

2011 Van Depremi’nde enkaz altında kalan ve Türk askeri tarafından kurtarılan Sıla Canpolat, depremzedeler neler hissettiğini çok iyi anlayabildiğini ifade ederek; “Ben 2011 Van Depremi’nde enkaz altında kaldım. Onların ne yaşadığını, ne hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Türk askerinin yardıma gitmesi gerek. Herkes donarak ölmüş. Sosyal medyada gördüklerimize inanamadık. En azından onlara yiyecek, içecek, giyecek göndermek için yardıma geldik. Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve bir an önce felaket biter” dedi.

“Bir kişi bile çok önemli”

Bir kişinin bile yardıma gelmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Hasan Durgut; “Deprem yerine gidemediğimiz için Kızılay ve Büyükşehir tarafından toplanan yardımlara destek olmak istedik. Kızılay gönüllüleri olarak evlerimizde oturmak yerine tırların daha çabuk yola çıkması için çalışıyoruz. Çalışabilecek bütün herkesi Kızılay’a davet ediyorum. Buraya gelen bir kişi bile işlerin hızlanmasına yardımcı oluyor. Tırlarımızı erkenden yola çıkartalım. Oradaki kardeşlerimize, abilerimize, arkadaşlarımıza yardım edelim. Bir yardım bizim için çok önemli” dedi.

“Bu insanları yüreğiyle değerlendirsinler”

Türk halkının dayanışma örneği sergilediğini ifade eden Serkan Deniz; “Her şeyden önce halkımızı duyarlılığından dolayı canı gönülden kutluyorum. Çocuğundan yaşlısına kadar herkes buraya yardım için koştu. Ülkemizin güzel insanların yüreğini herkes görsün. Bundan sonra insan ayrımcılığı yapmasınlar. Yani bu insanları yüreğiyle değerlendirsinler. Ne mutlu halkımız bu yardımları yapıyorlar. Bizler de gönüllü olarak geldik. Bütün herkes burada gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Depremde ölenlerimize rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

“Her zaman dua ediyorum”

Yardım çalışmalarına koşarak gelen ve gönüllülerin en küçüğü olan 9 yaşındaki Asmin Polat; “Burada eşyaları, battaniyeleri, yiyecekleri taşıyorum. Her zaman dua ediyorum” şeklinde konuşarak herkesi yardıma davet etti.