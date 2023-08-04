Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi, bir evde maddi hasar oluştu. Yangında evi yanan Muzaffer Kaya, alevler arasında kalan 4 yaşındaki oğlunu kurtardı.

Olay, Tosya ilçesine bağlı Bayat köyünde meydana geldi. Köyde bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan 4 yaşındaki çocuğunu kurtarmak isteyen Muzaffer Kaya ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, 1 evde de maddi hasar meydana geldi.

Yangının sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.