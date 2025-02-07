Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulundu. Lisenin atölye sınıflarını gezen Kahraman, okul müdürü ve öğretmenlerinden atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde bulunan robotik atölyesi, kodlama atölyesi, yaşam becerileri atölyesi ve edebiyat sokağını gezen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul müdüründen ve öğretmenlerden bilgi alarak, öğrencilerin yaptıkları projeleri, çalışmaları inceledi. Okulun öğretmenleriyle de bir araya gelen Kahraman, eğitimde yenilikçi yaklaşımların destekçisi olacaklarını söyleyerek, "Öğrencilerimizin eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojik gelişmelerle donatılmasına önem veriyoruz. Geleceğin liderleri için eğitimde daha güçlü adımlar atmayı hedeflerken, siz kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.