Öte yandan Kağızman Kazımkarabekir Ortaokulu’nun başarılarının artarak devam etmesi adına eğitim, spor ve kültürel alanda öğrencilerin gelişimine katkı sunmaya devam edileceği öğrenildi.

Kağızman Kazımkarabekir Ortaokulu kız voleybol takımı ise aynı turnuvada rakibine final karşılaşmasında yenilerek il 2’inciliği kazandı.

Kağızmanlı öğrenciler, Okullar arası Voleybol Turnuvası’nda Kars şampiyonu oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.