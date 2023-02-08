Kağızman’dan 2 tır gıda ve yaşam malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Kağızman’dan 2 tır gıda ve yaşam malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Kağızman Kaymakamlığı’nca organize edilen yardım kampanyasında toplanan malzemeler tırlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine harelet etti.

Kağızman Kaymakamı Okan Daşdan, “Kağızman bu zor zamanda deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmadı. Gerek ilçe halkı, gerek kurumlarımız olsun canla başla gerekli yardım malzemelerinin temini için çalıştı” dedi.

Daştan, 2 tırdan oluşan gıda, giyim, battaniye ve yaşam malzemeleri, çocuk bezi ile mamalar deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Devletimiz bütün imkanlarını halkımızla birlikte seferber etmiş durumdayız” diye konuştu.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ise büyük bir dayanışıma örneği ile ilçeden toplanan yardımları yola çıkardıklarını belirterek, emeği geçen herkese çok teşekkür etti.