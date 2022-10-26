Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, daha sonra Çengilli köyünden ayrıldı.

Kaymakan Okan Daştan, Çengilli köyünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Daştan vatandaşlardan yapılan hizmetlere sahip çıkmalarını istedi.

Kağızman’da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce yürütülen yol çalışmalarını Kaymakam Okan Daştan, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız ile birlikte yerinde gördü. Daştan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kars’ın Kağızman ilçesinde yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Adem Çalkın, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Adem Çalkın, vatandaşlarla bir araya geldi

Kağızman-Çengilli arası beton yol oluyor.

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