Bir süre yapılan yol çalışmalarını inceleyen Kaymakam Okan Daştan, çalışma ekiplere kolaylıklar diledi, Daştan çalışmaların biran evvel bitirilmesini istedi.

Kağızman’da yol yapım çalışmaları sürüyor. Ekipler yaklaşan kış öncesinde çalışmaları tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

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