Kağızman’da yol yapım çalışmaları sürüyor. Ekipler yaklaşan kış öncesinde çalışmaları tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
Kağızman’da yol yapım çalışmaları sürüyor. Ekipler yaklaşan kış öncesinde çalışmaları tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
Kars’ın Kağızman ilçesi Akçakale-Akyayla köyleri arası yol yapım çalışmaları hızlandırıldı. Yürütülen çalışmaları Kaymakam Okan Daştan yerinde gördü. Kaymakam Daştan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bir süre yapılan yol çalışmalarını inceleyen Kaymakam Okan Daştan, çalışma ekiplere kolaylıklar diledi, Daştan çalışmaların biran evvel bitirilmesini istedi.
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