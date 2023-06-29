Kağızman’da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kars’ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret ederek, mesai mevhumu gözetmeksizin görev yapan jandarma ve polislerle bayramlaştı. Daştan, güvenlik görevlilerine görevlerinde başarılar dileyerek bayramlarını kutladı.

Bir süre güvenlik güçleriyle sohbet eden Daştan, beraberindekiler birlikte daha sonra şehit ailelerinin evlerinde ziyarete ederek bayramlaştı. Daştan, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu kaydetti.

Şehit ailelerinin isteklerini de dinleyen Kaymakam Daştan, isteklerin hemen yerine getirilmesi için yetkili birim müdürlerine talimat verdi.