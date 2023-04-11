Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Doğan Kaymakamımız Okan Daştan’ı makamında ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Doğan ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Kaymakam Daştan, bir süre Doğan ve beraberindekilerle sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Okan Daştan, "Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Daştan, “Gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kaymakam Okan Daştan, ziyaret sonrası Doğan ve beraberindekilerle bir de hatıra fotoğrafı çekildi.